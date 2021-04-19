شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب العاملين بشبكات مرافق شمال سيناء في محافظة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقوم إدارة معلومات البنية التحتية بديوان عام محافظه الشرقية، بتدريب مجموعة من العاملين في مركز معلومات شبكات المرافق بمحافظة شمال سيناء.

وأكد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، أنه يتم تدريب العاملين في مركز معلومات شبكات المرافق علي أعمال الرفع المساحي والرصد المساحي الأرضي وقياس الزوايا الأفقية والرأسية والمسافات الكترونيًا عن طريق الأجهزة الحديثة.

ووجه الغندور الشكر للدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والمحاسب سعد الفرماوي سكرتير عام المحافظة والمهندس محمد الصافي سكرتير عام مساعد المحافظة علي استقبال المتدربين من شمال سيناء.

وأشار الغندور، إلي أن المركز يختص بتسجيل جميع شبكات البنية التحتية والفوقية في المحافظة من خلال خرائط مساحية، بجانب إنشاء قاعدة بيانات لمسارات شبكات المرافق على الحواسب الآلية، وتنسيق الأعمال بين الأجهزة العاملة في مجال شبكات المرافق، وعقد دورات تدريبية للعاملين في المركز، وذلك بناء علي توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.