شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ بالقومى للبحوث يكشف فائدة الإفطار فى رمضان على التمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة إيمان كامل أستاذ بشعبة البحوث الطبية بالمركز القومى للبحوث، أن التمر يعتبر من أفضل الأغذية التى يفطر عليها الصائم لأنها تحتوى على سكريات بسيطة ترفع من مستوى السكر فى الدم سريعا، ولكن ينصح بالاعتدال فى تناول الحلويات التى تحتوى على كمية كبية من الدهن والسكر.

وأضافت الدكتورة إيمان كامل فى نشرة طبية صادر عن المركز القومى للبحوث، يجب استغلال شهر الصيام فى ضبط هرمونات الجسم وعلاج مقاومة الانسولين بالصيام المتقطع، حيث أن يستفاد المرض من الأكل فى رمضان وتناوله خلال الفترة من المغرب إلى الفجر ولكن يجب أن يكون اختيار الطعام عبارة عن " بروتين/ فاكهة / خضار /نشويات صحية "بطاطس مسلوقة".

وشددت الدكتور إيمان كامل، على ضرورة المحافظة على نظام غذائى صحى فى وجبات الفطور والسحور والوجبة البينية، موضحة أن الأهداف من ذلك رفع مستوى السكر فى الدم بحيث يتم الحفاظ على المستوى بلا زيادة أو نقصان، والحافظ على مستوى المياه ومستوى كيمياء الدم من الصوديوم والبتاسيوم، بالإضافة إلى المحافظة على الوزن بحيث لا زيادة فى وزن مرضى السمنة ولا نقص فى الذين يعانوا النحافة.