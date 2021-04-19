شكرا لقرائتكم خبر عن مصابو قطار طوخ لـ«المصري اليوم»: السرعة كانت غير عادية.. ورددنا الشهادة قبل الارتطام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت «المصرى اليوم» عددا من مصابين حادث قطار القاهرة – المنصورة المنكوب، الذي وقع ظهر الأحد قبل مزلقان سندنهور دائرة مركز بنها.

وقال المصابون إنهم رددوا الشهادة أثناء حدوث الارتطام للقطار عقب خروجه عن القضبان وتدافع العربات.

يقول محمد فاروق من المنصورة إنه اعتاد ركوب القطارات خلال توجهه إلى القاهرة، وفي هذا اليوم اصطحب زوجته معه وركب قطار 948 من المنصورة للقاهرة لإجراء بعض الفحوصات والتحاليل الطبية، حيث يعانى من آلمم بالظهر والرقبة.

وأضاف أنه انتهى من الكشف الطبى وتوجه لاستقلال قطار المنصورة، واتخذ مع زوجته مكانا بطرقة العربة المميزة قبل الـ3 عربات المكيفة، ويقول: «القطار تحرك بسرعة كبيرة جدا لم أشاهدها من قبل، وفجأة حدثت دربكة ووقعت بالطرقة ووقف أحد الركاب على ظهرى ولم أدر بنفسى إلا وأنا بالمستشفى الجامعى، وفوجئت بزوجتي أمامى على السرير المقابل وتمسك بذراعها الذي أصيب بكدمات».

وقال عبدالمنعم محمد الشناوى: «رددنا الشهادة بعد سماع فرقعة وتوقف القطار فجأه. سمعت أصوات وصرخات بجوارى لإنقاذ الركاب وقام آخرون يبحثون عن ذويهم ومن كانوا معهم».

أضاف أنه يقيم ويعمل في كفر الشيخ وكان يستقل القطار ومحطة نزوله طنطا ثم ركوب قطار آخر إلى محل إقامته، وأكد أنه في دورة تدريبية وكان بالعربة المميزة الثانية بعد المكيف وشاهد عربات الإسعاف والإطفاء ورجال الأمن بعد دقائق معدودة من الحادث.

فيما روى أحد المصابين تفاصيل الواقعة خلال زيارة اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، للمستشفى، وسأله المحافظ: «ماذا حدث؟»، فرد أن القطار كان يسير بسرعة كبيرة واهتز وانقلب عند موقع الحادث.

وتفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية ببنها الحالة الصحية لمصابي حادث قطار القاهرة – المنصورة بمستشفى بنها الجامعي.

واطمأن محافظ القليوبية والقائم بأعمال رئيس جامعة بنها على الحالة الصحية للمصابين والخدمات الطبية المقدمة لهم ومتابعة توافر كافة سبل الرعاية الصحية لهم.

واكد الدكتور الجيزاوي أنه تم استدعاء جميع الأطقم الطبية من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في مختلف التخصصات الطبية وأطقم التمريض فور نقل الحالات المصابة في الحادث للمستشفى الجامعى.

وأشار إلى أنه تم توفير المستلزمات الطبية والأدوية والمحاليل كافة، وأكياس الدم ومشتقاته وتقديم كافة الرعاية الصحية للمصابين في الحادث.

المصابين يرون لحظات عصيبة فى حادث قطار بنها

المصابين يرون لحظات عصيبة فى حادث قطار بنها

المصابين يرون لحظات عصيبة فى حادث قطار بنها