شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر ينعى ضحايا قطار طوخ بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الشعب المصري وأهالي ضحايا حادث قطار طوخ بمحافظة القليوبية، الذي وقع مساء الأحد.

جاء ذلك في تدوينة لشيخ الأزهر على صفحتيه الرسميتين بموقعي التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، كتب فيها فضيلته: «بقلب يعتصره الحزن والألم مع الرضا بقضاء الله، أُعزي نفسي والشعب المصري وأسر ضحايا حادث قطار طوخ بمحافظة القليوبية، داعيًا المولى عز وجل أن يرحمَ الضحايا، وأن يتغمدَهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل»إنا لله وإنا إليه راجعون«.

حادث خروج قطار (القاهرة- المنصورة) عن القضبان في منطقة طوخ

حادث خروج قطار (القاهرة- المنصورة) عن القضبان في منطقة طوخ

حادث خروج قطار (القاهرة- المنصورة) عن القضبان في منطقة طوخ

حادث خروج قطار (القاهرة- المنصورة) عن القضبان في منطقة طوخ