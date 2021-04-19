شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم ينعى شهداء حادث قطار طوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ببالغ الحزن والأسى شهداء حادث قطار طوخ بمحافظة القليوبية، الذي وقع عصر أمس، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين.

ويتقدم محافظ الفيوم ونائب المحافظ وجميع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة، بخالص التعازي والمواساة لأسر الشهداء، داعيين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين الشفاء العاجل.