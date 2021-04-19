شكرا لقرائتكم خبر عن جدول برامج قناة مدرستنا التعليمية لطلاب المرحلة الإعدادية (الأسبوع 27) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت قناة مدرستنا التى تتبع إشرافيًا وزارة التربية والتعليم جدول البرامج التعليمية لصفوف المرحلة الإعدادية وكذلك جداول البرامح التعليمية للصفوف من الرابع والخامس والسادس من المرحلة الابتدائية.

ونستعرض جدول قناة مدرستنا لطلاب المرحلة الإعدادية عن الأسبوع السابع والعشرين الذي يستمر حتى يوم الخميس 22 أبريل 2021، وتعيد القناة تقديم برامج المرحلة الإعدادية يوم السبت 24 أبريل 2021، ولطلاب المرحلة الإبتدائية يوم الجمعة 23 أبريل 2021.

جدول برامج قناة مدرستنا التعليمية لطلاب المرحلة الإعدادية (الأسبوع 27)

جدول برامج التعليمية لطلاب المرحلة الابتدائية على قناة مدرستنا

مواعيد دروس الصف الأول الإعدادي من يوم الأحد 18 أبريل 2021 وحتى الخميس 22 أبريل 2021، والإعادة يوم السبت 24 إبريل 2021.

جدول برامج قناة مدرستنا التعليمية لطلاب المرحلة الإعدادية (الأسبوع 27)

مواعيد دروس الصف الثاني الإعدادي من يوم الأحد 18 أبريل 2021 وحتى الخميس 22 أبريل 2021، والإعادة يوم السبت 24 إبريل 2021.

جدول برامج قناة مدرستنا التعليمية لطلاب المرحلة الإعدادية (الأسبوع 27)

مواعيد دروس الصف الثالث الإعدادي من يوم الأحد 18 أبريل 2021 وحتى الخميس 22 أبريل 2021، والإعادة يوم السبت 24 إبريل 2021.

جدول برامج قناة مدرستنا التعليمية لطلاب المرحلة الإعدادية (الأسبوع 27)

وبدأت قناة مدرستنا بث برامجها يوم 18 أكتوبر 2020، عقي اعلان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم عن اطلاقها لتقدم البرامج التعليمية لكل من الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وكما تقدم البرامج التعليمية للمرحلة الإعدادية.

وتعرض قناة مدرستنا برامجها التعليمية عبر القمر الصناعي نايل سات عبر تردد 12303 -- الاستقطاب أفقي -- معدل الترميز 27500 -- معامل تصحيح الخطأ 5/6.