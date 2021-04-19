شكرا لقرائتكم خبر عن بارزاني يعزي مصر في ضحايا حادث قطار طوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عزّى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، مساء الأحد، الشعب المصري ف حادث خروج قطار عن القضبان في رحلته من القاهرة إلى مدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية.

وكتب مسرور بارزاني تغريدة في حسابه بموقع تويتر قائلاً: «أشعر بحزن عميق بعد تلقي نبأ خروج قطار عن مساره بشكل مأساوي في مصر اليوم».

وتابع: «أتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا ولمصر قيادةً وشعباً. نشاطركم أحزانكم في هذا الوقت العصيب».

وخرج القطار رقم 949 المميز، المتجه من القاهرة إلى المنصورة عن القضبان قرب مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، ما أسفر عن وفاة 11 شخصاً على الأقل وإصابة نحو 100 آخرين.