شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل البحريني يعزي الرئيس السيسي في ضحايا حادث قطار طوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضحايا حادث القطار الذي وقع اليوم بمحافظة القليوبية.

وأعرب العاهل البحريني في البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته للسيسي وشعب مصر وأسر الضحايا، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية، وأن يحفظ مصر وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه.