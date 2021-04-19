شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد البحرين يعزي الرئيس السيسي في ضحايا حادث قطار طوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في ضحايا حادث القطار الذي وقع اليوم بمحافظة القليوبية.

وأعرب في البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته لرئيس وشعب مصر وأسر الضحايا، داعيًا الله العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمّن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية، وأن يحفظ مصر وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه.

كما رئيس مجلس الوزراء البحريني برقية مماثلة إلى أخيه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء .