شكرا لقرائتكم خبر عن الحرارة تنخفض 12 درجة.. الأرصاد تحدد موعد انتهاء الموجة الحارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الاثنين 19 أبريل اخر أيام الموجة الحارة، وأن غدا الثلاثاء 20 أبريل تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بين 8 إلى 12 درجة في معظم المحافظات، لتصل في القاهرة العظمي 32 والصغرى 17 درجة مئوية.

وأكد هيئة الأرصاد في بيان لها بان الطقس اليوم الاثنين مستمر في ارتفاع درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد لتصل في القاهرة الكبرى إلى 41 درجة مع نشاط في حركة الرياح محملة بالرمال والأتربة على غرب البلاد ومحافظات جنوب الصعيد، اما في ساعات الليل فسيكون الطقس معتدل في كل المحافظات لتصل 22 درجة في القاهرة والجيزة.

وقالت هيئة الأرصاد بان غدا الثلاثاء 20 أبريل فان الطقس سيكون مائل للحرارة في فترة النهار على القاهرة والجيزة وأيضا محافظات الوجه البحري، ومعتدل على مدن السواحل الشمالية أما في محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء سيكون شديد الحرارة في ساعات النهار.

وأضافت هيئة الأرصاد بان حالة الطقس ليل الثلاثاء سيكون لطيف على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومعتدل على جنوب الصعيد، وتوقعت الأرصاد سقوط الأمطار الخفيفة وقد تصل إلى رعدية خلال 72 ساعة المقبلة على المناطق بجنوب البلاد بنسبة 30%.

وتوقعت هيئة الأرصاد حالة الطقس يوم الأربعاء 21 أبريل بانه مائلًا للحرارة في فترة النهار على القاهرة والجيزة وكذلك محافظات الوجه البحري، ومعتدل على مدن السواحل الشمالية، وأشارت بان الطقس خلال هذا اليوم سيكون شديد الحرارة على محافظات جنوب سيناء جنوب الصعيد، اما في فترة الليل أكدت بان سيكون لطيف على شمال البلاد حتى محافظتي «القاهرة» و«الجيزة» ومعتدلًا على محافظات جنوب الصعيد.

وناشدت هيئة الأرصاد المواطنين بالاستمرار في اتخاذ التدابير اللازمة خلال اليوم الاثنين لمواجهة الموجه الحارة التي تتعرض لها البلاد، مؤكدة على عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، ومع وضع غطاء على الرأس حال التواجد في الشوارع للضرورة..