شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مستشفى بنها الجامعي: استقرار حالة مصابي قطار طوخ وخروج المتعافين فورًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اكد الدكتور عمرو الدخاخنى، المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، أن حالة المصابين في حادث قطار طوخ مستقرة.

وقال إن هناك عددا كبيرا من المواطنين توجهوا للمستشفى للتبرع بالدم وتقديم المساعدة للمصابين، ووزراء الصحة والتعليم العالى والتضامن الاجتماعى زاروا المصابين للاطمئنان عليهم.

وأضاف أن المستشفى قامت بتقديم كافة الخدمات الطبية للمصابين، وأن المصابين حاليا تحت الملاحظة ويتم المرور عليهم بصفة دورية ويتم عمل تقارير لرفعها لوزير التعليم العالى، موضحا أن من تتحسن حالته يتم خروجه فورا من المستشفى.

وشهدت القليوبية خروج القطار رقم 949 القاهرة- المنصورة عن القضبان قرب مزلقان سندنهور ما أسفر عن وفاة 11 شخصا وإصابة 98 آخرين.

وتفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية المصابين في الحادث بمستشفى بنها الجامعى للاطمئنان على حالتهم حيث استمع لمطالب أهاليهم ووعد بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم.

المحافظ يطمئن على مصابى حادث قطار بنها

المحافظ يطمئن على مصابى حادث قطار بنها

المحافظ يطمئن على مصابى حادث قطار بنها

المحافظ يطمئن على مصابى حادث قطار بنها