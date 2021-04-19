شكرا لقرائتكم خبر عن لميس الحديدي عن حادث قطار طوخ: ماذا يحدث في مرفق السكة الحديد؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علقت الإعلامية لميس الحديدي على حادثة قطار «طوخ» المؤسفة التي وقعت اليوم الأحد، وراح ضحيتها 11 شخصًا حتى الآن وإصابة 98 آخرين بعضهم حالات حرجة.

قالت الحديدي عبر برنامجها «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «إكسترا نيوز» خلال شهر رمضان، اليوم الأحد: «يوم صعب مليء بالحوادث وقطار طوخ حادث مؤسف وهو الثالث في غضون ثلاثة أسابيع، والرئيس عبدالفتاح السيسي كلف بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحادثة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والحقيقة كلنا عاوزين نعرف ماذا يدور في مرفق السكة الحديد؟ صحيح فيه تطوير وإنفاق كبير لكن محتاجين في نفس الوقت نسأل هو مافيش أمل؟ إما نوقف السكة الحديد خالص إما ننتظر ونعد كل يوم ضحايا؟ هل كل هذه الحوادث سببها أخطاء بشرية؟ أم هي أخطاء في أولوية الإنفاق في مرفق السكة الحديدة؟ بقالنا فترة بنسمع عن التطوير والعربات الجديدة والاشارات بقالنا فترة كبيرة بنسمع».

استطردت: «إحنا مش متخصصين في الفنيات لكن عاوزين نفهم ما لذي يحدث؟ وهو دور مجلس الشعب الذي ينبغي عليه أن يفتح الملفات ويجيب على التساؤلات ومايخلصش الأمر بمجرد طلبات إحاطة ثم إغلاق الملف لأن دي حياة بشر وفيه ناس بتموت».