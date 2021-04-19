شكرا لقرائتكم خبر عن مطرانية سيناء تنعى الشهيد نبيل حبشي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت مطرانية سيناء الشمالية أحد أبنائها من مدينة بئر العبدالذي اغتالته يد الإرهاب.

وأصدرت المطرانية بيانا نعت فيه شهيد الكنيسة والوطن نبيل حبشي.

وقدمت المطرانية العزاء لأسرته وأولاده ومحبية، مؤكدة ثقتها في قدرة قواتنا المسلحه وقوات الامن تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأعلنت المطرانيه أنه «لا إرهاب ولا تهديد سيؤثر على وحدة شعب شمال سيناء ،ككل الشعب المصرى المتضامن باليد الواحده والإيمان بالله من أجل تجاوز أي محنه لإستمرار عجلة التقدم والتنميه التي يلمسها الجميع».

وأشارت المطرانية إلى تواجد الأنبا قزمان أسقف سيناء الشماليى والأباء الكهنة مع الشعب المسيحى داخل المحافظه واستمرار الصلوات كالمعتاد كل الايام والمناسبات القادمه والأحتفال بقداس عيد القيامة المجيد.