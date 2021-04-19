شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تحذر من سهر الأطفال وتقدم إرشادات للحصول على نوم عميق طوال ساعات الليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أن ممارسة الأنشطة المختلفة فى فترة النهار تساعد للحصول على نوم عميق فى الليل، حيث كشفت المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، أن سهر الأطفال يضر بالصحة، مشيرة إلى أن قلة النوم تسبب بطء فى نموه ويؤثر على نشاطة وقدرته على الاستيعاب، وطالبت بأن تعود الأم الطفل على النوم مبكرا حتى يأخذ قسطا كبيرا من الراحة.

ويشار إلى أن النوم مبكرا يقلل من خطر الإصابة بالأمراض الخطيرة مثل النوبات القلبية، أو السكتات الدماغية وأمراض الشرايين الدموية، ويعود ذلك إلى الراحة التى يحظى بها الجسم خلال نومه كما يساعد على التخلص من الوزن الزائد وذلك لأنّ السهر لساعات متأخرة خلال الليل يفتح الشهية، كما يشجع الإنسان على تناول المزيد من الطعام.

وجدير بالذكر أنه يحسن عمل الدماغ، وزيادة القدرة على التفكير والتركيز، وللنوم فائدة عظيمة على الجهاز العصبى، من أجل ذلك يُنصح طلاب المدارس والجامعات بالنوم الباكر قبل مواعيد الامتحانات.