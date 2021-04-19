شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ فلك: القمر يقترن غدا مع حشد نجمى بـ"سماء مصر" فى مشهد بديع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أننا سنكون على موعد مع اقتران القمر والحشد النجمى خلية النحل غدا الثلاثاء، حيث يقترن القمر مع الحشد النجمى خلية النحل Beehive الموجود فى برج السرطان في ذلك اليوم.

وأضاف أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، فى تصريحات له، أنه يمكن مشاهدة هذا الاقتران عند دخول الليل مساءا، وحتى غروب المشهد في الواحدة والنصف بعد منتصف الليل تقريبا، ولصعوبة رؤية الحشد النجمى خلية النحل بالعين المجردة لذا يتطلب الأمر استخدام تلسكوب صغير أو نظارة معظمة.

وكان هواة الفلك والظواهر الفلكية على موعد السبت الماضى مع واحدة من أجمل الظواهر الفلكية التى زينت سماء مصر والوطن العربى وهو اقتران القمر مع المريخ الكوكب الأحمر.