شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ فلك: القمر يقترن غدا مع حشد نجمى بـ"سماء مصر" فى مشهد بديع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أننا سنكون على موعد مع اقتران القمر والحشد النجمى خلية النحل غدا الثلاثاء، حيث يقترن القمر مع الحشد النجمى خلية النحل Beehive الموجود فى برج السرطان في ذلك اليوم.
وأضاف أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، فى تصريحات له، أنه يمكن مشاهدة هذا الاقتران عند دخول الليل مساءا، وحتى غروب المشهد في الواحدة والنصف بعد منتصف الليل تقريبا، ولصعوبة رؤية الحشد النجمى خلية النحل بالعين المجردة لذا يتطلب الأمر استخدام تلسكوب صغير أو نظارة معظمة.
وأوضح المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن القمر اقترن مع الكوكب الأحمر (المريخ) فى مشهد جميل بعد غروب الشمس وعند دخول الليل فى ذلك اليوم حتى غروبهما فى الحادية عشرة مساءا.