شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة..بيان للصحة: وفاة 11 شخصًا وإصابة 98 آخرين بحادث "قطار طوخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها وزيرة الصحة: توافر مخزون كاف من للأدوية والمستلزمات الطبية لمصابى قطار طوخ، والرئيس السيسي يكلف بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب حادث قطار طوخ.

بيان للصحة: وفاة 11 شخصًا وإصابة 98 آخرين في حادث "قطار طوخ"

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وزيرة الصحة :توافر مخزون كاف من للأدوية والمستلزمات الطبية لمصابى قطار طوخ

الرئيس السيسي يكلف بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب حادث قطار طوخ

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