شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث البترول لـ"لميس الحديدى": لدينا استراتيجية متعلقة بزيادة الاكتشافات والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف المتحدث باسم وزارة البترول، في تصريحات لبرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، أن هناك شركات عالمية جاءت لأول مرة إلى مصر تعمل على مزيد من الاكتشافات، لافتا إلى أنه من خلال تلك الاكتشافات ندعم الاحتياطى البترولى سواء غاز أو بترول، ونسير في إطار مشروع قومى تكون مصر مركزا إقليميا للغاز والبترول.
واستطرد المتحدث باسم وزارة البترول: نستخدم البنية الأساسية بقوة ونتوسع في التعاون مع دول شرق المتوسط في إطار منتدى غاز المتوسط، موضحا أنه لا يتم الإعلان عن أى توقعات إلا بالحفر، وأن الاستثمارات مع بداية الحفر تزداد فالمياه العميقة في البحر المتوسط تتكلف 100 مليون دولار من أجل اكتشاف بئر غاز أو بترول.