شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأردنية والسفير السعودى يعزيان مصر حكومة وشعبا في ضحايا حادث قطار القليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية ، الأحد، عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية بضحايا الحادث المؤسف الناجم عن خروج قطار عن القضبان، في محافظة القليوبية شمال القاهرة، الذي أسفر عن وفاة وإصابة العديد من الأشخاص.

وأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية ، السفير ضيف الله الفايز، تضامن المملكة مع حكومة وشعب جمهورية مصر العربية في هذا المصاب الأليم، وتعازي المملكة لذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وأعرب السفير أسامة نقلى سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا فى حادث قطار مدينة طوخ. وذلك فى تغريدة له عبر حسابه الرسمى ب"تويتر".

وكيتب :"اتقدم بخالض العزاء والمواساة للرئيس ⁧‫عبدالفتاح السيسي ‬⁩ ومصر‬⁩ حكومة وشعباً .. سائلاً المولى عز وجل ان يحتسب الضحايا من الشهداء فيهذا الشهر الفضيل، وان يمن على المصابين بالشفاء العاجل، شفاءً لايغادر سقماً."

وعلى الصعيد نفسه نعت الخارجية السعودية ضحايا الحادث الذى وقع اليوم، وقالت فى بيان لها:" نعرب عن بالغ الأسى لحادث قطار طوخ وما نتج عنه من وقوع ضحايا ومصابين " .

وأضاف البيان : "تعبر المملكة عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، ولجمهورية مصر العربية الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعبًا، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

ومن جهة أخرى ، قدأفادت وكالة الأنباء الكويتية " كونا" بأن أمیر الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح بعث ببرقية إلى الرئیس عبدالفتاح السیسي، عبر فیھا عن خالص تعازیه وصادق مواساته في ضحایا حادث قطار الركاب الذي وقع في محافظة القلیوبیة وأسفر عن وقوع عدد من الضحایا والمصابین، سائلا المولى تعالى أن یتغمد الضحایا بواسع رحمته ومغفرته، وأن یسكنھم فسیح جناته، ویلھم ذویھم جمیل الصبر وحسن العزاء، وأن یمن على المصابین بسرعة الشفاء والعافیة.

كما ذكرت وكالة أنباء الكويت (كونا)، أن ولي العھد الشیخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ورئیس مجلس الوزراء الشیخ صباح خالد الحمد الصباح بعثا برقیتي تعزیة مماثلتين إلى الرئیس عبد الفتاح السیسي.