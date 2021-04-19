شيخ الأزهر ينعى ضحايا حادث قطار طوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

تقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الشعب المصري وأهالي ضحايا حادث قطار طوخ بمحافظة القليوبية، الذي وقع مساء اليوم الأحد.

جاء ذلك في تدوينة لشيخ الأزهر على صفحتيه الرسميتين بموقعي التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، قال فيها:"بقلب يعتصره الحزن والألم مع الرضا بقضاء الله، أُعزي نفسي والشعب المصري وأسر ضحايا حادث قطار طوخ بمحافظة القليوبية، داعيًا المولى عز وجل أن يرحمَ الضحايا، وأن يتغمدَهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل،"إنا لله وإنا إليه راجعون".