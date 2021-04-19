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اليوم.. محاكمة المتهمين بالانضمام لداعش الزاوية الحمراء

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة 5 متهمين، بينهم سيدة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"داعش الزاوية الحمراء".

كانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمين بتولي قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.

وتستهدف تلك الجماعة منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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