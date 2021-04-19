ضبط شركة إنتاج فنى بدون ترخيص واستخدام برامج مقلدة فى الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ألقت مباحث المصنفات القبض على صاحب شركة انتاج فنى بدون ترخيص ويستخدم برامج مقلدة بالهرم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور؛ بإنشاء وإدارة شركة للإنتاج الفنى "بدون ترخيص" بالمخالفة للقانون كائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام ، حيث تحوى أجهزة حاسب آلى عليها برامج تشغيل مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية بدون موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرمجيات.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهداف مقر الشركة وأمكن ضبط المتهم.

وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على (فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار ) وبتفتيش مقر الشركة عثر على (جهاز لاب توب يستخدم كوحدة مونتاج ومحمل عليه العديد من البرامج مقلدة ومنسوخة وكذا محمل عليه مصنفات فنية عبارة عن العديد من الأغانى التى تستخدم فى أعمال المونتاج، كما تبين بفحص الجهاز إستخدامه فى إدارة قناة على موقع "اليوتيوب"قام بإنشائها وإدارتها بهدف الإعلان عن إستوديو الصوت وتسويق الأعمال الفنية المسجلة بداخله – جهاز راوتر يستخدم للإتصال بالإنترنت لمباشرة عمل القناة – مجموعة أجهزة ومعدات يتم إستخدامها أثناء التسجيلات الصوتية - وحدتى تخزين محمل عليها العديد من البرامج والتطبيقات المقلدة والمنسوخة ومجموعة من الإعلانات الدعائية لبعض المنتجات من إنتاج الشركة محل الضبط).

وبمواجهته إعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع عن النفس، وإنشاء الشركة بقصد التربح وتحقيق الثراء السريع بالمخالفة للقانون.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.