النيابة تطلب التحريات في حادث انقلاب سيارة وزير الرياضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

طالبت النيابة العامة بالجيزة، الأحد، تحريات الأجهزة الأمنية حول واقعة انقلاب سيارة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي الكيلو ٤٨، والذي نتج عنه إصابة 3 أفراد من بينهم الوزير، وذلك لبيان السبب الرئيسي وراء الحادث.

وأمرت النيابة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين؛ تمهيدًا لسؤالهم حول تفاصيل الواقعة، كما تحفظت على السيارة وعرضها على لجنة فنية لفحصها وإعداد تقرير بذلك.

كان بلاغ قد ورد لغرفة عمليات النجدة بالجيزة يفيد وقوع حادث سير وانقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 48 بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، ووجود مصابين، لتنتقل قوات الأمن مصحوبة بسيارات إسعاف لمكان الحادث، وبالفحص تبين أن السيارة ماركة لاند كروزر خاصة بوزير الشباب والرياضة، والحادث نتج عنه إصابة الوزير وحارسه وقائد السيارة وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.

بإجراء التحريات، تبين أن سبب انقلاب السيارة هو انفجار الإطار الأمامي الأيسر ولا شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.‏