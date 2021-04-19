القبض على تشكيل عصابى للاتجار في الأعضاء البشرية بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على تشكيل عصابى للاتجار بالأعضاء البشرية فى القاهرة.

أكدت معلومات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام شخصين، مقيمان بمحافظة القاهرة ببيع عضو الكلى الخاص بكلٍ منهما .

وبإستدعائهما أقرا بقيام تشكيل عصابى بإستغلال حاجتهما للمال وإكراههما على التوقيع على إيصالات أمانة لضمان إستمرارهما فى إجراءات نقل الكلى ، حيث قاما بإجراء عمليتى نقل كلى مقابل مبالغ مالية لكلاً منهما ، وتبين أنهم 5 أشخاص ، لأحدهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن "القاهرة –الجيزة" والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ، أمكن ضبط أربع متهمين .

وبمواجهة أحدهم أقر بإنضمامه للتشكيل ويتزعمه أحدهم ويعاونه باقى المتهمين فى إستقطاب ضحاياهم لبيع عضو الكلى مقابل مبلغ مالى ، يتم التحصل عليه من " المتبرع إليه".

وبمواجهة باقى المتهمين أكدوا صحة أقوال أحدهم والتحريات، وبتفتيش المتهمين المضبوطين عثر بحوزتهم على (4 هواتف محمولة تحوى العديد من الرسائل النصية والمحادثات الدالة على ضلوعهم فى نشاطهم الآثم – مجموعة من التحاليل الطبية – 3 إيصالات أمانة بأسماء مختلفة – 3 إيصالات أمانة خالية البيانات ).

وتم إتخاذ الإجراءات القانوني وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.