بسبب الخلاف مع زميله.. تربى يحرق جثة ممرضة عقب إخراجها من قبرها بحلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على تربى المستبب فى حرق جثة ممرضة عقب اخراجها من القبر بحلوان نكايه فى زميله بسبب خلافات بينهما.

تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من تُربى بأنه حال مرورة بمدافن إحدى العائلات بدائرة القسم فوجئ بفتح القفل الخاص بخانة السيدات وتفحم جثة إحدى السيدات "متوفاة بتاريخ سابق".

وعقب تقنين الإجراءات ومن خلال تكثيف التحريات تمكنت وحدة مباحث القسم من تحديد وضبط مرتكب الواقعة أحد الأشخاص (تربى ، مقيم عزبة بدائرة القسم) والذى إعترف بإرتكابه الواقعة نكاية فى المبلغ وذلك لوجود خلافات سابقة فيما بينهما .

وتم بإرشاده ضبط الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وجارى العرض على النيابة العامة .