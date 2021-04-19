"تفاصيل حادث قطار طوخ وكواليس محاكمة مودة الأدهم بالإتجار بالبشر".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

مصدر أمني يكشف تفاصيل حادث قطار طوخ.. وأنباء عن وقوع إصابات

أكد مصدر أمني أن أكثر من 15 شخصًا أصيبوا في حادث انقلاب عربة قطار بالقرب من محطة طوخ التابعة لمحافظة القليوبية.

مصادر: وفاة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة في حادث قطار طوخ

صرحت مصادر قضائية، أن المستشار طاهر عبدالباري إبراهيم سعيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، توفي في حادث قطار طوخ الذي وقع اليوم.

مصدر أمنى يكشف حقيقة اختفاء سيدة فى الشرقية

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تناوله بأحد المواقع الإخبارية تحت عنوان"نزلت تصرف فلوس ومرجعتش.. الغموض يسيطر على اختفاء سيدة فى بلبيس) بشأن تغيب إحدى السيدات عن منزلها بمنطقة بلبيس بالشرقية.

النائب العام يشكل غرفة عمليات لمتابعة التحقيقات في حادث قطار طوخ وتحديد المسؤولين عنه

شكل النائب العام، غرفة عمليات بمكتبه الفني لمتابعة تحقيقات حادث قطار طوخ.

"عمري بيضيع وعايزة اطلع من هنا" كواليس محاكمة مودة الأدهم بالإتجار بالبشر

أمرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، بضبط المتهمة حنين حسام وحبسها على ذمة قضية الإتجار بالبشر.

وزير الشباب والرياضة يتعرض لحادث مروري.. والوزارة تكشف تفاصيل حالته الصحية

قال الدكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب، تعرض صباح اليوم لحادث مروري أثناء ذهابه إلى محافظة البحيرة.

30 مايو.. الحكم في دعوى مرتضى منصور لإلغاء قرار وقفه 4 سنوات

أجلت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من رئيس الزمالك الأسبق مرتضى منصور، والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، لجلسة 30 مايو المقبل؛ للحكم.

فزع و صُراخ.. لقطات من حادث انقلاب 4 عربات بقطار طوخ (فيديو)

رصدت عدسة "الخليج 365"، لقطات من حادث انقلاب 4 عربات بقطار القاهرة - المنصورة بالقرب من محطة طوخ التابعة لمحافظة القليوبية.

وظهر خلال البث المباشر الخاص بموقع "الخليج 365"، مساء اليوم الأحد، مشاهد من نقل عدد من المصابين على "حمالة الإسعاف"؛ تمهيدًا لنقلهم إلى أقرب المستشفيات.