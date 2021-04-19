شكرا لقرائتكم خبر عن ذروة ارتفاع الحرارة ثم الانخفاض 12 درجة.. حالة الطقس من الاثنين إلى الجمعة 23 أبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الاثنين 19 أبريل إلى الجمعة 23 أبريل 2021، حيث تصل درجة الحرارة الاثنين إلى ذروتها وتكون ما بين 38 إلى 41 درجة وتكون الحرارة 41 درجة على القاهرة الكبرى ليسود طقس شديد الحرارة على كافة الانحاء معتدل ليلا ودرجة الحرارة الصغرى من 20 إلى 26 درجة.

واعتبارا من يوم الثلاثاء يحدث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ليسود طقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية وحار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ودرجة الحرارة العظمى من 29 لتصل إلى 32 درجة، شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء والعظمى من 36 إلى 43 درجة بينما يكون لطيف ليلا على مشال البلاد حتى القاهرة الكبرى والصغرى من 15 إلى 17 درجة، معتدل جنوبا ودرجة الحرارة الصغرى من 22 إلى 26 درجة.



وتنشط الرياح على جنوب سيناء وأقصى غرب البلاد وبعضها مثير للرمال والاتربة وهناك فرص لسقوط الامطار على العديد من المناطق.

وأوصت الهيئة باتخاذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة التي جاءت كما يلي:

- حالة الطقس الاثنين 19 أبريل 2021:

فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا: على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل البحر الاحمر واقصى غرب البلاد 30% على فترات متقطعة.

نشاط الرياح مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب البلاد قد تصل لحد العاصفة على غرب البلاد.

اعتبارا من الثلاثاء يحدث انحفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح بين 8 إلى 12 درجة

- حالة الطقس الثلاثاء 20 أبريل 2021:

فرص امطار خفيفة على السواحل الغربية 30% على فترات متقطعة

فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا: على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد وسلاسل البحر الاحمر 30% على فترات متقطعة

نشاط الرياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد

- حالة الطقس الأربعاء 21 أبريل 2021:

فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا: على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وجنوب البلاد 30% على فترات متقطعة

نشاط الرياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب البلاد

- حالة الطقس الخميس 22 أبريل 2021:

فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا: على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وجنوب البلاد 30% على فترات متقطعة

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد

- حالة الطقس الجمعة 23 أبريل 2021:

نشاط الرياح احيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء

وفيما يلي خريطة حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من الاثنين 19 أبريل إلى الجمعة 23 أبريل 2021

