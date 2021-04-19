شكرا لقرائتكم خبر عن المنظمة المصرية تنعي ضحايا حادث قطار طوخ وتطالب بمحاسبة المخطئين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ضحايا قطار طوخ، ودعت المنظمة إلى سرعة التحقيق في أسباب الحادث، ومحاسبة المخطئين، وسرعة البدء في النظر إلى الأسباب المؤدية لهذه الحوادث المتكررة .

وطالبت المنظمة، في بيان مساء الأحد، بالوقوف علي أسباب تكرار هذه الحوادث بداية من المشاكل التي تتعلق بإحلال وتجديد عناصر البنية التحتية، مثل ضرورة استبدال الجرارات التى انتهى عمرها الافتراضى بجرارات جديدة، مع تشغيل أجهزة التتبع «جى بى إس» المعطلة، وتفعيل نظام الأمان بجهاز «ATC» وتحديث أجهزة الإشارة والسيمافورات، وتطبيق اشتراطات السلامة فى صيانة القضبان، ومراعاة تدبيش السكك بأحجار صغيرة ولحام القضبان بمواد مطابقة للمواصفات وتوفير قطع الغيار، وتنفيذ الصيانة وفقاً للمواصفات القياسية، ولابد من ضرورة التحقيق في هذه الحوادث المتكررة، ومحاسبة المقصرين.