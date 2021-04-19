شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان : تسليم المشروعات لشركة مياه الشرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تسليم أي مشروع تم تنفيذه في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى مر عليه عام دون وجود أي ملاحظات فنية عليه، لشركة مياه الشرب لتشغيله، مضيفا أنه في حالة عدم تلافى هذه الملاحظات يتم تشكيل لجنة من المختصين بكلية هندسة جامعة أسوان أو الأكاديمية العربية.

أضاف، أن القرار يستهدف سرعة استفادة المواطنين من المشروعات وتحقيق الاستدامة المطلوبة لها بتنفيذ الصيانة الدورية والتعامل الفوري في حالة وجود أي مشاكل فنية طارئة ومنها مشروع مياه الشرب بعزبة المصرى بإدفو بتكلفة 11 مليون جنيه، ومشروع إدخال الصرف الصحى لمنطقة الشلال الذي يشمل محطة رفع وخطوط طرد وانحدار وشبكات منزلية بتكلفة 40 مليون جنيه، وهو الذي يتوازى مع ضرورة الإسراع بمشروعات قرية أبوالريش ورفع كفاءة خزان المحمودية العلوى بطاقة 12 ألف م3/ يوم .