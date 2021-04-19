شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم لطلاب الثانوية: «سيبوا العيش لخبازه.. وماتشغلوش نفسكم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الامتحانات التجريبية لطلاب الصف الثالث الثانوي بدأت اليوم، موضحا أن الطلاب سيخوضون 3 امتحانات تجريبية قبل الامتحان الرئيسي.

وأشار «شوقي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر منصة «شاهد»، مساء الإثنين، إلى أن الامتحانات التجريبية في صالح الطلاب، فضلا على أن هذه الامتحانات لها هدف تقني بحت، بحيث يتم تجربة الأنظمة والبدائل المتاحة، حيث أن هذه الامتحانات بمثابة نظام محاكاة كامل للامتحان الرئيسي.

وأوضح أن التجربة الثانية ستكون في شهر مايو، والتجربة الثالثة ستكون في شهر يونيو، معلقا: «إحنا بنعمل 6 امتحانات ثانوية عامة، 3 تجريبي، و3 حقيقي»، متابعا: «نسيب العيش لخبازه، وماتشغلوش نفسكم تماما».