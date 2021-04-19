شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة تتقدم بطلب إحاطة بشأن حادث قطار طوخ: أمر يثير الدهشة والغضب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدمت النائبة ضحى عاصي عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، الاثنين، بطلب إحاطة لوزير النقل ورئيس هيئة السكة الحديد بشأن حادث قطار القاهرة- المنصورة والذى وقع بالقرب من مدينة طوخ بمحافظة القليوبية.

وأكدت النائبة أن هذا الخط يخدم آلاف المواطنين من أبناء محافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة، لذا يجب الوقوف على أسباب الحادث والحوادث المتكررة للقطارات رغم خطة التطوير التي أعلنت عنها وزارة النقل لتطوير هذا المرفق الهام.

وقالت النائبة: «تكرار حوادث القطارات في الفترة الأخيرة أمر يثير الدهشة والغضب خاصة مع إعلان وزارة النقل وهيئة السكة الحديد عن مشروعات تطوير عديدة، والمواطن من حقه أن يسأل من المسؤول عن عرقلة خطوات التنمية في هذا المرفق».

وأضافت «عاصي»، في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، أن وقوع عشرات الضحايا ما بين شهداء ومصابين في حوادث قطارات خلال الفترة الماضية أمر يستحق منا جميعا الوقوف أمامه لمعرفة أسبابه ومحاسبة المتسبب فيها حتى لا يتكرر بعد ذلك، فالدولة تنفق المليارات لتطوير مرفق السكة الحديد من أجل توفير خدمة مميزة للمواطنين ولكن للأسف نجد أن المواطن يدفع حياته أثناء استخدامه لهذا المرفق وهو أمر يجب ألا يمر مرور الكرام ويجب أن يتم تحديد المسؤول عن ذلك ومحاسبته.

وتابعت: «الرئيس عبدالفتاح السيسي شكل لجنة للوقوف على أسباب الحادث ونحن من خلال المجلس سنستمع لكل المسؤولين عن المرفق الهام للمساعدة في الوصول لأساس المشكلة والعمل على معالجتها وإيجاد الحلول السريعة لها حتى لا تتكرر مثل تلك الحوادث التي تدمى قلوب المصريين جميعا».

وأوضحت: «اليوم هو يوم حزين على مصر كلها بسبب هذا الحادث المروع، ونحن لم ننس حتى الآن ضحايا حادث تصادم قطارى سوهاج والذى لم يمر عليه سوى 3 أسابيع فقط».