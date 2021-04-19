شكرا لقرائتكم خبر عن علاج 1180 مواطنا في قافلة طبية بقرى الحامول في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت قافلة طبية بمركز الحامول في قرية ٨٣ يومى ١٧ و١٨ أبريل ٢٠٢١، وقالت وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، سوسن سلام، إنه بلغ عدد المترددين عليها ١١٨٠ مريضا وتلقوا جميعا كل الخدمات المطلوبة من الكشف بجميع العيادات المتواجدة بالقافلة، التي بلغ عددها ١٢ تخصصا.

وأوضحت أن التخصصات شملت: «الباطنة والأطفال والرمد والجراحة والنساء والعظام والجلدية وتنظيم الأسرة والأسنان والأنف والأذن» وعمل التحاليل والأشعة اللازمة وصرف الأدوية من صيدلية القافلة المتواجد بها أدوية غطت جميع التخصصات الموجودة بالقافلة وتم عمل تقارير طبية وندوات تثقيفية للمترددين على القافلة لزيادة الوعى الصحى بين المواطنين .