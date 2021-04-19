شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: الاستجابة لـ1607 استغاثات طبية خلال٤ شهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتور حسام المصرى، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية، عما حققته اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات، من جهود وأعمال فى سبيل رصد الاستغاثات الطبية على جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، والتعامل الفورى معها، على مدار الربع الأول للعام الجارى.

وأثنى «مدبولى» على جهود اللجنتين فى التعامل مع استغاثات المواطنين، والمساعدة مع الوزارات والجهات المعنية فى توفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، مشددًا على أهمية الاستمرار فى تكثيف الجهود من أجل رفع المعاناة عن المرضى وذويهم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالعمل على توفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين.

وقال الدكتور حسام المصرى إن لجنة الاستغاثات الطبية استجابت خلال الربع الأول من العام الجارى، لنحو 1607 استغاثات تم رصدها على مواقع التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام والصحف المحلية والمصادر الميدانية، بعد عرضها على اللجنة الطبية العليا، مشيراً إلى أن استجابات اللجنة تضمنت 295 قرار علاج على نفقة الدولة، إضافة إلى القرارات الصادرة عن المجالس الطبية المتخصصة، و25 حالة زرع نخاع، و31 قرارا للجامانايف، وتوفير 120 طرفا صناعيا لذوى الاحتياجات الخاصة.

واستعرض أهم الملفات التى تم التركيز عليها خلال هذه الفترة، لافتا إلى استمرار رصد الاستغاثات، حيث تتم الاستجابة لما يتم نشره من استغاثات طبية للمواطنين، وفى ضوء ذلك يتم التواصل مع الحالات، وتلقى التقارير الطبية الخاصة بها من المستشفيات الحكومية والجامعية والعسكرية، ثم عرضها على اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء لتحديد مدى احتياج تلك الحالات للتدخل السريع؛ بغرض تقديم الخدمات الطبية اللازمة والمساهمة فى تكلفة العلاج على نفقة الدولة للحالات الأولى بالرعاية.

وأضاف أن اللجنة تعمل على تطوير مصادر الرصد ووضع رؤية متكاملة للوصول لمستحقى الدعم الطبى وتطوير جانب الرصد الميدانى، لذا تم عقد عدد من الاجتماعات لبلورة آليات الوصول للفئات الأكثر احتياجًا لهذا الدعم عن طريق الجمعيات الخيرية، ومجلس النواب، ومكاتب المحافظين، وهو ما نتج عنه حدوث زيادة تدريجية لعدد الاستغاثات المرصودة.

وعرض بعض الأمثلة لأحد المصادر الميدانية التى يتم الاعتماد عليها فى هذا الشأن والمتمثل فى القوافل الطبية، مشيرًا إلى أن اللجنة شاركت فى عدد من القوافل الطبية للقرى الأكثر احتياجًا، بالتعاون مع جمعية «صناع الخير»، وبمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية ومنها قافلة طبية بقرية كفر سليمان بمركز ومدينة بسيون بالغربية، بالتنسيق مع محافظ الغربية ومديرية الصحة بالغربية والهيئة العامة للتأمين الصحى بالمحافظة، كما انطلقت، بالتعاون مع «صناع الخير»، قافلة طبية بمدرسة بنى بخيت الإعدادية بقرية بنى بخيت لاستهداف نحو 500 حالة بالتعاون مع عدد من الأطباء وأكثر من 7 تخصصات مختلفة.

وأشار إلى إطلاق ملف التوعية الطبية لنشطاء مواقع التواصل الاجتماعى؛ موضحا أن اللجنة تحرص أثناء نشر نماذج للاستجابات المنفذة أن تحتوى على معلومات طبية مبسطة للرأى العام بهدف التحذير أو رفع الوعى الطبى لدى المتابعين مثل العيوب الخلقية لحديثى الولادة وكيفية الكشف عنها فى مرحلة مبكرة، وأمراض القلب، والتعامل مع الحروق وغيرها.

وأوضح أن اللجنة تقوم بتصميم وتنفيذ أجندة الأحداث الطبية وتشمل أبرز الأحداث المحلية والعالمية على المستوى الطبى للتنسيق الداخلى، أو للنشر على الحساب الخاص باللجنة مثل يوم السرطان العالمى، كما يتم تصميم «إنفوجراف» شهرى يضم أبرز الأرقام التى تم عليها على مدار الشهر؛ حيث تم استحداث تصميم خاص للجنة يستعرض أبرز الجهود والأرقام على مدار الشهر.