شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية للإعلام : الرقابة تحذف «المشاهد الخطرة على المجتمع» بـ دراما رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، أن جميع الأعمال الدرامية والبرامج التي تعرض على شاشاتها خلال شهر رمضان يتم مر اجعتها من قبل الرقابة، والقيام بحذف إيه مشاهد قد تشكل خطراً على المجتمع أو لا تتناسب مع عاداته وتقاليده، بشكل مستمر، انطلاقا من احترام الذوق العام ومراعاة عادات وتقاليد المجتمع المصري وبما يتناسب وقدسية الشهر الكريم.

وأوضحت الهيئة، أنه بناء على قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر بإجراء تحقيق مع مسؤولى انتاج مسلسل الطاووس بعد الشكاوى العديده حول استخدام لغه لا تتفق والذوق العام وعدم مراعاه تقاليد المجتمع المصري الأصيل، فإن الوطنية للإعلام تؤكد تمسكها بإعلاء القيم وعدم المساس بالأسر المصرية والإساءة إليها ومراعاه تقاليد المجتمع والتمسك بمحتوى إيجابى هادف ينمي الوعى، وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد أي عمل فنى لا يراعى تلك المبادئ والقواعد التي هي سمة الفن المصرى الأصيل والمتميز.