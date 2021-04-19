شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسي يعزي السيسي في ضحايا حادث قطار طوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأحد، اتصالا هاتفيا من الرئيس التونسي قيس سعيد، أعرب فيه عن تعازيه في ضحايا حادث قطار طوخ متمنيا الشفاء العاجل للمصابين وداعيا الله تعالى أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب عن تقديره لمواقف الرئيس التونسي الداعمة لمصر والتي تعكس العلاقات الاخوية الودية التي تجمع البلدين الشقيقين.