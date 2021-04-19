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نقيب أطباء سوهاج يحذر من تزايد إصابات فيروس كورونا بالمحافظة

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السيد أبو علي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الدكتور محمود فهمى منصور نقيب الأطباء في محافظة سوهاج، من تزايد أعداد الإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا داخل المحافظة.

وقال نقيب أطباء سوهاج، فى منشور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك)، إن هناك إنتشارا كبيرا لفيروس كورونا اللعين في المحافظة، وازدياد أعداد الوفيات وبينهم الشباب، لافتا إلى عدم إلتزام الكثيرين من المواطنين بالإجراءات الوقائية والإحترازية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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