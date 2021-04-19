شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: المستشفيات الجامعية جاهزة للتعامل مع مصابى قطار طوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، أن المستشفيات الجامعية فى كافة الجاهزية للتعامل من مصابى قطار طوخ، لافتا إلى أنه وجه بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية لكل المصابين فى حادث قطار القاهرة - المنصورة داخل المستشفيات الجامعية.



وقال وزير التعليم العالى، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إنه وجه بسرعة توفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين في حادث قطار طوخ.

ولفت وزير التعليم العالى، إلى أنه يتواجد الآن فى مستشفى بنها الجامعى، والأوضاع مستقرة، موضحا أن أغلب الإصابات متوسطة وأقل، عدا بعض الحالات التى تطلبت إجراء عمليات عاجلة.

