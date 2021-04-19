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الرئيس التونسى يعزى الرئيس السيسي فى ضحايا حادث قطار طوخ

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القاهرة - سامية سيد - تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، أعرب فيه عن تعازيه في ضحايا حادث قطار طوخ، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين وداعيا الله تعالى أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه.

 

وأعرب الرئيس عن تقديره لمواقف الرئيس التونسي الداعمة لمصر والتي تعكس العلاقات الاخوية الودية التي تجمع البلدين الشقيقين.

 

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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