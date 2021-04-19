شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يعزى الرئيس السيسي فى ضحايا حادث قطار طوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، أعرب فيه عن تعازيه في ضحايا حادث قطار طوخ، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين وداعيا الله تعالى أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه.

وأعرب الرئيس عن تقديره لمواقف الرئيس التونسي الداعمة لمصر والتي تعكس العلاقات الاخوية الودية التي تجمع البلدين الشقيقين.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.