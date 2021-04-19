شكرا لقرائتكم خبر عن قاعة المومياوات الملكية بمتحف الحضارة تستقبل 2000 زائر فى أول أيام افتتاحها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد الزائرون بشكل ملحوظ إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط لزيارة قاعة المومياوات الملكية فى أول يوم لاستقبالها الجمهور، والذى يتزامن مع يوم التراث العالمى.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف، أن عدد زائرى قاعة المومياوات اليوم من المصريين والأجانب بلغ 2000 زائر.

جدير بالذكر أن المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط استقبل آلاف الزائرين من المصريين والأجانب منذ افتتاح قاعة العرض المركزي واستقبال موكب المومياوات الملكية يوم السبت ٣ ابريل الجاري، وبداية من اليوم الأحد تم فتح قاعة المومياوات الملكية أمام الجمهور.