شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات للعاملين بالطيران من فيروس "نيباه" متواجد بدول شرق آسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت سلطة الطيران المدني المصري، جميع العاملين بمحطات الشركة الوطنية مصرللطيران، في مناطق جنوب شرق آسيا، من ظهور فيروس جديد يسمى نيباه، منتشر في كل من ( الهند وماليزيا وسنغافورة وبنجلاديش).

وقالت سلطة الطيران المدني، في منشور توعوي لها، تداولته مصر للطيران على صفحات العاملين بها، حول الفيروس، موضحه أنه فيروس حيواني المنشأ ينتقل من الحيوان إلى الإنسان، ويمكن أيضا أن ينتقل عن طريق الطعام الملوث أو مباشرة بين شخص مصاب وآخر سليم.

وأشارت سلطة الطيران، في منشورها، إلى أن طرق عدوى الإصابة بفيروس نيباه ، هي الاتصال المباشر بالحيوانات المصابة مثل الخفافيش أو الخنازير أو سوائل أجسامهامثل ( الدم والبول واللعاب )، أو ينتقل ع ن طريق الاتصال الوثيق بشخص مصاب أوسوائل الجسم ( قطرات الانف والجهاز التنفسي والبول)، بالإضافة إلى استهلاكالمنتجات الغذائية الملوثة بسوائل جسم الحيوانات المصابة مثل ( عصارة النخيل أوالفاكهة الملوثة).

وتبدأ الأعراض على المصاب بالظهور خلال 3 لـ 14 يوما بعد التعرض وأقصى فترةحضانة 45 يوما، وتشبه أعراضه الانفلونزا، حيث يكون هناك حمى وصداع وألم عضلي وتقيئ والتهاب حلق، ويمكن أن يتبعه دوار ونعاس وتغيير في الحالة الذهنية والتهابالدماغ الحاد، ويمكن لبعض الناس حدوث مشاكل حادة في الجهاز التنفس، ويحددالتهاب الدماغ والنوبات في الحالات الشديدة حيث يتطور إلى غيوبية في غضون من 24 لـ 48 ساعة.

وقدمت سلطة الطيران المدني، بعض النصائح للعاملين، في ضوء عدم وجود علاج أولقاح ضد فيروس نيباه، بضرورة عدم ملامسة خفافيش الفاكهة أو الخنازير أو القردة والنسانيس وعدم تناول لحومها النيئة، بالاضافة إلى ضرورة ارتداء قفازات وملابس واقية عند ملامسة الحيوانات، وتجنب الاتصال الجسدي المباشر مع المرضى المصابين بالفيروس.