شكرا لقرائتكم خبر عن «حرس الحدود»: ضبط 125 ألف طلقة و1.5 طن حشيش وتدمير 5 أنفاق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت قوات حرس الحدود، خلال الشهر الماضى، من تحقيق نجاحات على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة، من خلال ضبط 125 ألف طلقة متنوعة، واكتشاف وتدمير 5 أنفاق، وضبط 1.5 طن حشيش و1.5مليون قرص مخدر، وإحباط محاولات 2750 فردا للتسلل والهجرة غير شرعية.

وكشفت قوات حرس الحدود، فى بيان أمس، عن ضبط 125 ألف طلقة مختلفة الأعيرة، و50 بندقية؛ منها الخرطوش وضغط هواء وبندقية صيد و3 هواتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية.

وأعلنت قوات حرس الحدود، عن اكتشاف وتدمير 5 فتحات أنفاق، وضبط مبالغ مالية من العملات المصرية. ونجحت قوات حرس الحدود، فى ضبط 75 عربة مختلفة الأنواع، وضبط 1.5 طن من جوهر الحشيش المخدر، و500 كيلو جرام من نبات البانجو، و18 كيلو جراما من الهيروين، و10 كيلوجرامات أفيون، و200 كيلوجرام بذور نباتات مخدرة، و1.5 مليون قرص مخدر، وضبط 12 جهازا للكشف والتنقيب عن المعادن، و6 أطنان من الحجارة المخلوطة بخام الذهب. وأشارت قوات حرس الحدود، إلى إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية، عبر الحدود لعدد 2750 فردا من جنسيات متعددة.

وفى سياق متصل، تمكنت عناصر حرس الحدود، بالتعاون مع الجيش الثالث الميدانى، وعناصر من وزارة الداخلية، من تنفيذ حملة للقضاء على الزراعات المخدرة فى شبه جزيرة سيناء.

وأسفرت الحملة عن اكتشاف مزارع بمساحات مختلفة لنبات الخشخاش والبانجو والهيدرو المخدر، وضبط 150 طنا من مادة البانجو الجاف، و70 طنا من مادة البانجو المطحون، و2 طن من بذور البانجو، و906 كيلوجرامات من بذور الخشخاش، وضبط 5 ورش لصناعة وتدوير الحشيش، وضبط خلايا طاقة شمسية وسيارة دفع رباعى. وتواصل قوات حرس الحدود ضرباتها القاصمة ضد الخارجين عن القانون، وتضييق الخناق على مزارعى ومروجى السموم فى البلاد، وفرض سيطرتها الأمنية على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة.