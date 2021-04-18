شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل في موقع حادث قطار طوخ ليلا.. والمحافظ يقدم العزاء في الضحايا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل اللواء كامل الوزير وزير النقل، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، متابعة تداعيات حادث قطار سندنهور من موقع الحادث حتى مساء الأحد، ولم يغادر موقع الحادث حتى بعد مدفع الإفطار.

وتقدم عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بخالص العزاء والمواساة في ضحايا حادث قطار طوخ، معربا عن تمنيه الشفاء العاجل للمصابين.

وقال بيان صحفي صادر عن ديوان المحافظة، مساء الأحد، إنه فور علم المحافظ بحادث قطار القاهرة المنصورة توجه على الفور إلى موقع الحادث ومازال المحافظ يرفقة اللواء كامل الوزير وزير النقل يتابعان جهود رفع أنقاض الحادث.

كانت وزارة الصحة أعلنت عن وفاة 11 شخصا وإصابة 98 آخرين في حادث قطار طوخ وتم خروج 14 حالة من المستشفيات بعد تقديم الرعاية الطبية لهم والتأكد من تحسن حالتهم الصحية حيث تم الدفع ب 60 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات ( بنها التعليمي، قليوب التخصصى، بنها للتأمين الصحي، بنها الجامعي)

وقد أعلنت الهيئة العامة للسكة الحديد أنه أثناء مرور قطار ٩٤٩ سياحي المتجه من القاهرة إلى المنصورة، وفي تمام الساعة ١٣:٥٤ سقطت عدد ٤ عربات من القطار بمدخل محطة سندنهور وجاري الوقوف على أسباب الحادث.

ووصل ونش عملاق تابع لهيئة السكك الحديدية لرفع عربات قطار طوخ المنكوب من أجل إعادة حركة السير مرة أخرى بين القاهرة والمنصورة جاء ذلك عقب وصول الفريق كامل الوزير وزير النقل وتمت بالفعل أعمال رفع العربات من على القضبان.

ومن جانبها انتقلت النيابة العامة والأدلة الجنائية إلى مكان الحادث لعمل المعاينة اللازمة لمكان الحادث، وإعداد التقارير اللازمة حول الحادث تمهيدا لبدء التحقيقات من قبل النيابة العامة.

كان وزراء الصحة والتعليم العالى والتضامن الاجتماعى والنقل قد وصلوا إلى موقع الحادث لمتابعة أحوال المصابين.

وزير النقل ومحافظ القليوبية في موقع حادث قطار طوخ ليلا

وزير النقل ومحافظ القليوبية في موقع حادث قطار طوخ ليلا

وزير النقل ومحافظ القليوبية في موقع حادث قطار طوخ ليلا