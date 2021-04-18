مواعيد الأذان والصلاة بجميع المحافظات الإثنين 19 أبريل .. ودعاء الإفطار

موعد أذان الفجر في غرب النوبارية

موعد صلاة الفجر في شرق العوينات

موعد أذان الفجر في سفنكس الجديدة

موعد أذان الفجر في رفح الجديدة

موعد صلاة الفجر في رشيد الجديدة

موعد أذان الفجر في حدائق العاصمة

موعد أذان الفجر في توشكى الجديدة

موعد صلاة الفجر في بئر العبدالجديدة

موعد أذان الفجر في بورسعيد الجديدة

موعد صلاة الفجر في بنى مزار الجديدة

موعد أذان الفجر في بدر

موعد صلاة الفجر في النوبارية الجديدة

موعد أذان الفجر في المنصورة الجديدة

موعد صلاة الفجر في الفشن الجديدة

موعد أذان الفجر في العبور

موعد صلاة الفجر في العاصمة الادارية الجديدة

العاشر من رمضان

موعد صلاة الفجر في الصالحية الجديدة

موعد أذان الفجر في السادات

موعد صلاة الفجر في كاترين

موعد صلاة الفجر في الدلنجات

موعد أذان الفجر في توشكى

موعد صلاة الفجر في القاهرة الجديدة

موعد أذان الفجر في الأقصر

موعد أذان الفجر في اسنا

موعد صلاة الفجر في ادفو

موعد أذان الفجر في دمنهور

موعد أذان الفجر في الطور

موعد صلاة الفجر في العريـش

موعد أذان الفجر في السويس

موعد صلاة الفجر في بورسعيـد

موعد أذان الفجر في نجع حمادى

موعد صلاة الفجر في الحمام

موعد أذان الفجر في المحلة الكبرى

موعد صلاة الفجر في باريس

موعد أذان الفجر في البويطى

موعد صلاة الفجر في الفرافرة

موعد أذان الفجر في موط (الداخلة )

موعد صلاة الفجر في واحة سيوة

موعد أذان الفجر في العلمين

موعد صلاة الفجر في الضبعة

موعد أذان الفجر في سيدى برانى

موعد صلاة الفجر في شلاتين

موعد أذان الفجر في مرسى علم

موعد صلاة الفجر في سفاجة

موعد أذان الفجر في برنيس

موعد صلاة الفجر في القصير

موعد أذان الفجر في راس غارب

موعد صلاة الفجر في ابوزنيمة

موعد أذان الفجر في دهب

موعد صلاة الفجر في الطور

موعد أذان الفجر في راس سدر

موعد صلاة الفجر في طابا

موعد أذان الفجر في بلطيم

موعد صلاة الفجر في الحامول

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ

موعد أذان الفجر في 6 أكتوبر

موعد صلاة الفجر في الفيوم

موعد أذان الفجر في شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر في حلايــب

موعد أذان الفجر في نويـبع

موعد أذان الفجر في السلوم

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موعد أذان الفجر في الغردقة

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موعد صلاة الفجر في أسوان

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موعد أذان الفجر في المنيا

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موعد أذان الفجر في سوهاج

موعد صلاة الفجر في أسيوط

موعد أذان الفجر في الزقازيق

موعد أذان الفجر في المنصورة

موعد أذان الفجر في طنطا

موعد أذان الفجر في الإسكندرية

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - موعد أذان الفجر في القاهرة

شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد الأذان والصلاة بجميع المحافظات الإثنين 19 أبريل .. ودعاء الإفطار والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية