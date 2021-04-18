شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد الأذان والصلاة بجميع المحافظات الإثنين 19 أبريل .. ودعاء الإفطار والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - موعد أذان الفجر في القاهرة
03:52 ص
موعد أذان الفجر في الإسكندرية
03:54 ص
موعد أذان الفجر في طنطا
03:51 ص
موعد أذان الفجر في المنصورة
03:49 ص
موعد أذان الفجر في الزقازيق
03:50 ص
موعد صلاة الفجر في أسيوط
03:59 ص
موعد أذان الفجر في سوهاج
03:58 ص
موعد صلاة الفجر في بني سويف
03:55 ص
موعد أذان الفجر في المنيا
03:58 ص
موعد صلاة الفجر في قنا
03:55 ص
موعد صلاة الفجر في أسوان
03:58 ص
موعد أذان الفجر في مطروح
04:05 ص
موعد أذان الفجر في الغردقة
03:48 ص
موعد صلاة الفجر في الخارجـة
04:06 ص
موعد أذان الفجر في الإسماعيلية
03:47 ص
موعد صلاة الفجر في دمياط
03:47 ص
موعد أذان الفجر في السلوم
04:13 ص
موعد أذان الفجر في نويـبع
03:41 ص
موعد صلاة الفجر في حلايــب
03:46 ص
موعد أذان الفجر في شرم الشيخ
03:45 ص
موعد صلاة الفجر في الفيوم
03:55 ص
موعد أذان الفجر في 6 أكتوبر
03:54 ص
موعد أذان الفجر في كفر الشيخ
03:51 ص
موعد صلاة الفجر في الحامول
03:50 ص
موعد أذان الفجر في بلطيم
03:50 ص
موعد صلاة الفجر في طابا
03:41 ص
موعد أذان الفجر في راس سدر
03:47 ص
موعد صلاة الفجر في الطور
03:47 ص
موعد أذان الفجر في دهب
03:43 ص
موعد صلاة الفجر في ابوزنيمة
03:47 ص
موعد أذان الفجر في راس غارب
03:47 ص
موعد صلاة الفجر في القصير
03:48 ص
موعد أذان الفجر في برنيس
03:48 ص
موعد صلاة الفجر في سفاجة
03:48 ص
موعد أذان الفجر في مرسى علم
03:48 ص
موعد صلاة الفجر في شلاتين
03:49 ص
موعد أذان الفجر في سيدى برانى
04:09 ص
موعد صلاة الفجر في الضبعة
04:01 ص
موعد أذان الفجر في العلمين
03:59 ص
موعد صلاة الفجر في واحة سيوة
04:17 ص
موعد أذان الفجر في موط (الداخلة )
04:11 ص
موعد صلاة الفجر في الفرافرة
04:11 ص
موعد أذان الفجر في البويطى
04:05 ص
موعد صلاة الفجر في باريس
04:07 ص
موعد أذان الفجر في المحلة الكبرى
03:51 ص
موعد صلاة الفجر في الحمام
03:51 ص
موعد أذان الفجر في نجع حمادى
03:57 ص
موعد صلاة الفجر في بورسعيـد
03:45 ص
موعد أذان الفجر في السويس
03:47 ص
موعد صلاة الفجر في العريـش
03:39 ص
موعد أذان الفجر في الطور
03:47 ص
موعد أذان الفجر في دمنهور
03:53 ص
موعد صلاة الفجر في ادفو
03:56 ص
موعد أذان الفجر في اسنا
03:57 ص
موعد أذان الفجر في الأقصر
03:56 ص
موعد صلاة الفجر في القاهرة الجديدة
03:52 ص
موعد أذان الفجر في توشكى
04:06 ص
موعد صلاة الفجر في الدلنجات
03:53 ص
موعد صلاة الفجر في كاترين
03:45 ص
موعد أذان الفجر في السادات
03:54 ص
موعد صلاة الفجر في الصالحية الجديدة
03:49 ص
العاشر من رمضان
03:49 ص
موعد صلاة الفجر في العاصمة الادارية الجديدة
03:51 ص
موعد أذان الفجر في العبور
03:51 ص
موعد صلاة الفجر في الفشن الجديدة
03:56 ص
موعد أذان الفجر في المنصورة الجديدة
03:50 ص
موعد صلاة الفجر في النوبارية الجديدة
03:48 ص
موعد أذان الفجر في بدر
03:59 ص
موعد صلاة الفجر في بنى مزار الجديدة
03:50 ص
موعد أذان الفجر في بورسعيد الجديدة
03:43 ص
موعد صلاة الفجر في بئر العبدالجديدة
03:48 ص
موعد أذان الفجر في توشكى الجديدة
04:07 ص
موعد أذان الفجر في حدائق العاصمة
03:47 ص
موعد صلاة الفجر في رشيد الجديدة
03:37 ص
موعد أذان الفجر في رفح الجديدة
03:51 ص
موعد أذان الفجر في سفنكس الجديدة
03:50 ص
موعد صلاة الفجر في شرق العوينات
04:01 ص
موعد أذان الفجر في غرب النوبارية
03:47 ص