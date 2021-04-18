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مواعيد الأذان والصلاة بجميع المحافظات الإثنين 19 أبريل .. ودعاء الإفطار

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حمدي قاسم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد الأذان والصلاة بجميع المحافظات الإثنين 19 أبريل .. ودعاء الإفطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - موعد أذان الفجر في القاهرة

03:52 ص

موعد أذان الفجر في الإسكندرية

03:54 ص

موعد أذان الفجر في طنطا

03:51 ص

موعد أذان الفجر في المنصورة

03:49 ص

موعد أذان الفجر في الزقازيق

03:50 ص

موعد صلاة الفجر في أسيوط

03:59 ص

موعد أذان الفجر في سوهاج

03:58 ص

موعد صلاة الفجر في بني سويف

03:55 ص

موعد أذان الفجر في المنيا

03:58 ص

موعد صلاة الفجر في قنا

03:55 ص

موعد صلاة الفجر في أسوان

03:58 ص

موعد أذان الفجر في مطروح

04:05 ص

موعد أذان الفجر في الغردقة

03:48 ص

موعد صلاة الفجر في الخارجـة

04:06 ص

موعد أذان الفجر في الإسماعيلية

03:47 ص

موعد صلاة الفجر في دمياط

03:47 ص

موعد أذان الفجر في السلوم

04:13 ص

موعد أذان الفجر في نويـبع

03:41 ص

موعد صلاة الفجر في حلايــب

03:46 ص

موعد أذان الفجر في شرم الشيخ

03:45 ص

موعد صلاة الفجر في الفيوم

03:55 ص

موعد أذان الفجر في 6 أكتوبر

03:54 ص

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ

03:51 ص

موعد صلاة الفجر في الحامول

03:50 ص

موعد أذان الفجر في بلطيم

03:50 ص

موعد صلاة الفجر في طابا

03:41 ص

موعد أذان الفجر في راس سدر

03:47 ص

موعد صلاة الفجر في الطور

03:47 ص

موعد أذان الفجر في دهب

03:43 ص

موعد صلاة الفجر في ابوزنيمة

03:47 ص

موعد أذان الفجر في راس غارب

03:47 ص

موعد صلاة الفجر في القصير

03:48 ص

موعد أذان الفجر في برنيس

03:48 ص

موعد صلاة الفجر في سفاجة

03:48 ص

موعد أذان الفجر في مرسى علم

03:48 ص

موعد صلاة الفجر في شلاتين

03:49 ص

موعد أذان الفجر في سيدى برانى

04:09 ص

موعد صلاة الفجر في الضبعة

04:01 ص

موعد أذان الفجر في العلمين

03:59 ص

موعد صلاة الفجر في واحة سيوة

04:17 ص

موعد أذان الفجر في موط (الداخلة )

04:11 ص

موعد صلاة الفجر في الفرافرة

04:11 ص

موعد أذان الفجر في البويطى

04:05 ص

موعد صلاة الفجر في باريس

04:07 ص

موعد أذان الفجر في المحلة الكبرى

03:51 ص

موعد صلاة الفجر في الحمام

03:51 ص

موعد أذان الفجر في نجع حمادى

03:57 ص

موعد صلاة الفجر في بورسعيـد

03:45 ص

موعد أذان الفجر في السويس

03:47 ص

موعد صلاة الفجر في العريـش

03:39 ص

موعد أذان الفجر في الطور

03:47 ص

موعد أذان الفجر في دمنهور

03:53 ص

موعد صلاة الفجر في ادفو

03:56 ص

موعد أذان الفجر في اسنا

03:57 ص

موعد أذان الفجر في الأقصر

03:56 ص

موعد صلاة الفجر في القاهرة الجديدة

03:52 ص

موعد أذان الفجر في توشكى

04:06 ص

موعد صلاة الفجر في الدلنجات

03:53 ص

موعد صلاة الفجر في كاترين

03:45 ص

موعد أذان الفجر في السادات

03:54 ص

موعد صلاة الفجر في الصالحية الجديدة

03:49 ص

العاشر من رمضان

03:49 ص

موعد صلاة الفجر في العاصمة الادارية الجديدة

03:51 ص

موعد أذان الفجر في العبور

03:51 ص

موعد صلاة الفجر في الفشن الجديدة

03:56 ص

موعد أذان الفجر في المنصورة الجديدة

03:50 ص

موعد صلاة الفجر في النوبارية الجديدة

03:48 ص

موعد أذان الفجر في بدر

03:59 ص

موعد صلاة الفجر في بنى مزار الجديدة

03:50 ص

موعد أذان الفجر في بورسعيد الجديدة

03:43 ص

موعد صلاة الفجر في بئر العبدالجديدة

03:48 ص

موعد أذان الفجر في توشكى الجديدة

04:07 ص

موعد أذان الفجر في حدائق العاصمة

03:47 ص

موعد صلاة الفجر في رشيد الجديدة

03:37 ص

موعد أذان الفجر في رفح الجديدة

03:51 ص

موعد أذان الفجر في سفنكس الجديدة

03:50 ص

موعد صلاة الفجر في شرق العوينات

04:01 ص

موعد أذان الفجر في غرب النوبارية

03:47 ص

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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