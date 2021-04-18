شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار لليوم الثانى .. سعر الذهب فى مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 18 أبريل 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل سعر الذهب في مصر وعالميا، مساء اليوم الأحد، 18 أبريل 2021، استقراره، عند الأسعار التي حققها، منذ صباح السبت، بعد الارتفاع الذي حققه وكان الأعلى منذ عدة أسابيع.

حيث حقق سعر الذهب عالميا استقرارا وثباتا بسبب الإجازة الأسبوعية للبورصات والأسواق العالمية، بعدما حقق ارتفاعا كبيرا في نهاية الأسبوع الماضى، قدرها 40 دولارا للأوقية خلال 36 ساعة فقط وهى الأعلى له منذ شهرين، كما حقق سعر الذهب في مصر ارتفاعا خلال نفس المدة ليزيد سعر العيار 21 قيراط الأكثر انتشارا، بمقدار 19 جنيها للجرام وهى أعلى زيادة منذ فترة طويلة قبل أن يحقق الاستقرار خلال اليومين الماضيين

ويعانى سعر الذهب من التذبذب وعدم الاستقرار منذ فترة كبيرة بعد عزوف المستثمرون عن اللجوء له كملاذ آمن في مواجهة التضخم، مع زيادة الإقبال على السندات الأمريكية والدولار واللذان تربطهما علاقة عكسية بالذهب.

وسجل سعر الذهب عيار 21 في مساء اليوم الاحد 18 أبريل، 784.16 جنيه، وهو نفس السعر منذ صباح السبت، وبينما سجلت الأوقية «الأونصة» عالميا مساء اليوم، 1،777.29 $، وهو نفس سعرها منذ صباح السبت .

«المصرى اليوم» تنشر أسعار الذهب في مصر وعالميا في نهاية تعاملات، مساء اليوم الأحد، 18 أبريل 2021

م الوحدة في مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

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