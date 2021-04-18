شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: نستهدف تنفيذ 30 ألف مشروع صغير خلال 5 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة، تنفيذ 30 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر من خلال صندوق التنمية المحلية التابع لها بقروض تقدر بـ200 مليون جنيه، لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة.

وأشار فى تصريحات، أمس، إلى أهمية تلك المشروعات فى الاستفادة من الخامات الموجودة فى البيئة المحلية وتحويلها إلى منتجات جديدة قابلة للاستخدام، مثل مشروعات الصناعات الغذائية والحرفية، لافتًا إلى أن الوزارة تدرس حاليًا تخفيض سعر الفائدة على قروض المرأة المعيلة فى القرى التى تنفذ فيها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إلى 4% فقط، بدلًا من 6%، أسوة بالمشروعات التى ينفذها المتحررون من الأمية ومتحدو الإعاقة، كما تدرس الوزارة أيضًا إقراض مشروعات الرى بالتنقيط بفائدة 5%. وأوضح «شعراوى» أنه سيتم الاستمرار فى تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لمساعدة المتعثرين فى سداد قروض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والحاصلين على قروض من صندوق التنمية المحلية، لافتًا إلى مد فترة السماح حتى نهاية ديسمبر 2021، لسداد أصل القرض الحاصل عليه المقترض المتعثر دفعة واحدة، وإعفائه من الفوائد وغرامة التأخير، مشيرًا إلى أنه سيتم تفعيل نظام إلكترونى لسداد القروض فى المحافظات وذلك لتسهيل عملية متابعة سداد القروض بنزاهة وشفافية.

ووجَّه بضرورة أن تتضمن جولات فرق قطاع التفتيش الميدانية متابعة تنفيذ مشروعات صندوق التنمية المحلية، وموقف السداد لجميع المشروعات الواقعة فى نطاق المحافظات التى يتم التفتيش عليها، وعمل بانرات تعريفية بأنشطة الصندوق لزيادة عدد المستفيدين من القروض.