شكرا لقرائتكم خبر عن مشاكل تقنية باليوم الأول للامتحانات التجريبية للثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت، أمس، الامتحانات التجريبية التقنية لطلاب الثانوية العامة، بهدف اختبار الشبكات وأجهزة التابلت للوصول للمنصة الإلكترونية بأكثر من وسيلة.

وخضع الطلاب للكشف الحرارى قبل دخول المدارس، وتم التأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة، وتباينت ردود أفعال الطلاب حول الوصول لمنصة الامتحانات الإلكترونية، حيث عبر البعض عن فشل وصولهم لسيستم الامتحان عبر سيرفر المدرسة، فيما أكد البعض الآخر التمكن من الوصول للمنصة عبر شريحة التابلت.

وأوضح الطلاب ظهور عدد من المشكلات التقنية خلال فترة الامتحان التجريبى منها غلق الأجهزة والسيستم بشكل مفاجئ وعدم التمكن من الدخول مرة أخرى، وعدم استلام كلمة المرور واسم المستخدم من تطبيق تنويهات التابع للوزارة وعدم إمكانية فتح التطبيق من الأساس. وأعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، نجاح البروفة الأولى للامتحان التقنى لطلاب الثانوية العامة فى غالبية المدارس الثانوية. وأكد شوقى فى تصريحات له عبر جروب حلقة وصل عبر تطبيق «واتس آب»: «كل ما تردد عن وجود مشاكل فى السيرفرات غير مضبوط،لأن هناك أكثر من 2200 مدرسة تعمل بكفاءة تامة بالسيرفرات ونحن نختبر بعض التقنيات فى الشبكات فى عدد محدود من المدارس وتعمل هى الأخرى الآن كما هو واضح من غرفة العمليات».

وأضاف: «بالتالى لا داعى لنشر مشاكل فردية واستنتاج شىء جماعى بدون أى منطق أو معلومات»، مؤكدا أن الهدف هو رصد المشكلة للوزارة على قنوات رسمية وليس على السوشيال ميديا والواتس آب.

وأوضح أن نجاح التجربة ليس فى عدم حدوث مشكلات ولكن فى الرصد الدقيق لها، وتابع: «هناك جيش من المهندسين فى الوزارة، ووزارة الاتصالات، وأجهزة عديدة فى الدولة تعمل وراء الكواليس لرصد كل مشكلة وهو هدف الاختبار التجريبى الأول».

وأردف: «نتطلع إلى استقبال طلاب الصف الثالث الثانوى الذين يمتلكون جهاز تابلت لخوض التجربة الفنية فى اليوم الأول من 3 أيام للوصول لأفضل تصميم للشبكات والسيرفرات، وسنواصل العمل فى الاختبارات التجريبية فى مايو ويونيو لتقديم أفضل خدمة لطلابنا قبل الامتحان النهائى».

وقال: «لنتذكر جميعا أننا نرصد المشاكل الخاصة بالسيرفرات والشبكات، وحدوثها طبيعى جدا فى هذه المرحلة، وسنبدل السيرفرات والشبكات ولا يمثل هذا أى مشكلة وعلى الطالب إخطار مهندس التطوير بمشكلته، لأن هذا هو جوهر البروفة كلها فى هذه المجموعة الأولى من الاختبارات التجريبية».

وأعلنت وزارة التربية والتعليم تفاصيل الاختبار التقنى لشهر أبريل لطلاب الصف الثالث الثانوى، والذى يعقد فى الفترة من 18 وحتى 22 أبريل، وأكدت أن الامتحان التدريبى يهدف لضبط الإعدادات الخاصة بالأجهزة وتحديثه، وقياس تغطية الـ 4G، وقياس كفاءة الوصول للسحابة الإلكترونية، وتحديث منظومة التابلت. وأكدت الوزارة أنه لطلب الدعم الفنى فى حالة وجود استفسارات تخص اسم المستخدم وكلمة المرور يجب التواصل عبر الرقم المختصر: 19368 أو من خلال واتس آب: 01148970610، كما يجب إبلاغ الأخصائى أو المشرف عن المشكلات التى تطرأ داخل المدرسة لتسجيلها للعمل على حلها فى الأيام التالية للاختبار.

وأشارت إلى أنه سيتم استخدام المنصة المركزية على السحابة الإلكترونية بواسطة خطوط الربط الفايبر أو من خلال الـ 4G فى حالة الطوارئ، وأن الهدف هو استلام اسم المستخدم وكلمة المرور وكود الاختبار، من خلال الرابط g12.emis.gov.eg، وكذا الدخول على منصة الامتحان من السيرفر الداخلى بواسطة الـWi-Fi من خلال الرابط assessment. local.ekb.eg، وحل مجموعة من الأسئلة الاستبيانية لا علاقة لها بالمنهج، والدخول على نفس الرابط g12.emis.gov.eg، لتسجيل الملاحظات.

ولفتت إلى أن الهدف من اليوم الثانى هو الدخول على منصة الامتحانات المركزية على السحابة الإلكترونية بواسطة الـ Wi-Fi وخطوط الربط بالمدرسة فقط مع تعطيل وإلغاء العمل بشرائح الـ 4G فى هذا اليوم، واتباع نفس خطوات اليوم الأول.

وتابعت أن الهدف من اليوم الثالث هو الدخول على السحابة الإلكترونية بواسطة شرائح الـ4G فقط والغرض هو التأكد من الإعدادات الخاصة بالشرائح والتغطية المناسبة وكفاءة الشبكة كمسار احتياطى أثناء الاختبارات مع غلق الـWi-Fi فى هذا اليوم، واتباع نفس خطوات اليومين السابقين.

وأعلنت الوزارة أنه بالنسبة للمدارس التى لا يوجد بها خادم server، فسيتم تنفيذ نفس الخطوات السابقة باستخدام الـ4G، أو من خلال أجهزة الشبكات واتباع نفس خطوات تسجيل الملاحظات والمشكلات أثناء حضور الطلاب فى اليوم الأول والثالث. وأصدرت الوزارة تعليمات رسمية جديدة لمديرى التطوير التكنولوجى بمديريات التربية والتعليم، بشأن الاستعداد للامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة المقرر عقدها خلال شهور إبريل ومايو ويونيو 2021.

وقالت إنه على المختصين بالمدارس الثانوى العام، والتى تم الانتهاء من تركيب البنية التحتية بها، عدم غلق الأجهزة نهائيا دون الرجوع للمختصين بالدعم الفنى مع إبلاغ كافة الأعطال والمشكلات.

وشددت فى خطاب رسمى للمديريات، على ضرورة الاتصال من داخل غرفة المعلومات بالمدرسة على الرقم الداخلى 600 أو من خلال البريد الإلكترونى، [email protected] موضحا به رقم الإبلاغ عن العطل. وفى مطروح، تابع المحافظ اللواء خالد شعيب، الامتحان الإلكترونى لطلاب الشهادة الثانوية بالمحافظة، واطمأن على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حرصا على سلامة وصحة الطلاب وتوفير المناخ الآمن وكافة سبل الراحة للطلاب، مع الاطمئنان على وصلات شبكة الإنترنت ووقف أى أعمال حفر قد تؤثر على الخدمة بالمناطق المحيطة بالمدارس خلال فترة الامتحانات.

وفى الوادى الجديد، أكد الدكتور سمير النيلى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، أن 1805 طلاب بالصف الثالث الثانوى أدوا الامتحانات التجريبية داخل المدارس الثانوية، للاطمئنان على أجهزة التابلت المستخدمة ونموذج محاكاة كاملة لاستخدام التابلت والإجابة على الأسئلة ومدى فاعلية وقوة شبكات الإنترنت.

وفى الشرقية أدى طلاب الثانوية العامة الامتحان التجريبى على أجهزة التابلت وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمدارس، فى إطار اختبار جودة الشبكات والوصول لمنصة الامتحانات الإلكترونية عبر التابلت