شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات مشددة بالمحافظات فى اليوم الثانى لتطبيق المواعيد الصيفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة التنفيذية فى اليوم الثانى من حملات الرقابة والتفتيش على تطبيق المواعيد الصيفية للمحال والمطاعم والكافيهات والورش فى المحافظات، أمس، والتى بدأ تطبيقها فى إطار تنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.

فى أسوان، أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن، ومسؤولى الجهات المعنية بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على تطبيق المواعيد الصيفية، فى إطار تنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.

وشدد على تطبيق الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه من يخالف المواعيد الجديدة، فى إطار الإجراءات التى تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار كورونا.

وأوضح أنه تنفيذاً لقرار وزير التنمية المحلية المنظم لهذا الأمر ستكون مواعيد فتح المحال والمولات التجارية يوميًا من الـ7 صباحًا وتغلق الـ11 مساءً صيفًا على أن يتم زيادة التوقيت أيام الخميس والجمعة وفى الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الـ12 منتصف الليل، ومواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية سيكون يوميًا من الـ5 صباحاً وتغلق الـ1 صباحًا، مع استمرار خدمة «تيك أواى» وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة.

وبالنسبة لمواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية سيكون يومياً من الـ8 صباحًا وتغلق الـ7 مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتى يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، لافتاً إلى أنه تُستثنى من هذه المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفاكهة والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

وفى الفيوم، تابع المحافظ الدكتور أحمد الأنصارى تكثيف الجولات الميدانية لمتابعة تطبيق قرار مواعيد فتح وغلق المطاعم والمحال التجارية، والكافيهات، والورش، ووجه بتطبيق الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة، فى إطار الإجراءات التى تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار الفيروس.

وفى الشرقية، شدد المحافظ الدكتور ممدوح غراب، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات اليومية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومواعيد فتح وإغلاق المحلات والكافيهات فى المواعيد المحددة لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفى بنى سويف، أجرى المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، جولة مسائية لمتابعة تطبيق قرارات المواعيد الصيفية، وتفقد عددا من شوارع وميادين بنى سويف، لمتابعة الالتزام بالمواعيد، وشّدد على تطبيق كافة الاشتراطات والتعليمات التى نص عليها القرار الوزارى، خاصة نسب التواجد المقررة والتى تضمن السلامة العامة فى المطاعم والكافيتريات وغيرها بما يحقق أمن وسلامة المواطنين. وأكد أن الدولة من تلك المواعيد تسعى لتحقيق الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المرورى والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تنسيق بين أجهزة المحافظة لتطبيق تلك المواعيد الجديدة خاصة فى ظل جهود الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين. وفى المنيا قاد المحافظ اللواء أسامة القاضى حملة مكبرة مفاجئة لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية على المطاعم والمقاهى والكافيتريات، للتأكد من تنفيذ قرارات تنظيم المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف بكل حسم.

وخلال الحملة، تم إغلاق مقهى مخالف بحى شلبى شمال مدينة المنيا، يقدم الشيشة لرواده، وتم عمل إزالة فورية للمقهى لعدم وجود ترخيص، كما تمت مصادرة المضبوطات وتحرير محضر بالمخالفات لاتخاذ اللازم قانونًا.

كما تم إغلاق محل «بلاى ستيشن» لوجود زحام ومخالفة نسبة الـ50% التى أعلنها مجلس الوزراء، وتم اتخاذ اللازم قانونا.