شكرا لقرائتكم خبر عن سائحو أوروبا الشرقية يُنعشون إشغالات فنادق الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الفنادق والقرى السياحية بالغردقة انتعاشة فى الإشغالات والحركة السياحية من سائحى دول أوروبا الشرقية، وتصدر السائحون الأوكرانيون قائمة الجنسيات القادمة للبحر الأحمر، بعد غياب شبه تام للسائحين الألمان والإنجليز منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد العام الماضى.

وتتزايد بشكل يومى الرحلات الجوية القادمة لمطار الغردقة من «أوكرانيا- رومانيا- التشيك- بولندا- بلغاريا- إستونيا- صربيا- مولدوفا- المجر- بيلاروسيا- ليتوانيا».

ويشهد مطار الغردقة الدولى ارتفاع عدد الرحلات الجوية من ٢٥ إلى ٣٠ رحلة يوميًا وسط التزام بجميع الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا، وشهد عدد من الفنادق والقرى السياحية إشغالات ما بين ٣٠ و٣٥% من جملة الإشغالات المقررة التى حددها مجلس الوزراء بـ٥٠%. ورصدت «المصرى اليوم» تواجد السائحين على الشواطئ وحمامات السباحة بصحبة أطفالهم، وأدت الانتعاشة السياحية إلى زيادة الإقبال على رحلات التفويج السياحى اليومى من الغردقة لزيارة المناطق السياحية والأثرية إلى مدينتى القاهرة والأقصر مع الالتزام بتعليمات وزارتى الصحة والسياحة حول الأعداد المقرر للأتوبيسات والسيارات السياحية خلال رحلات التفويج السياحى.

وقال محمود عرفة، مدير أحد مكاتب شركات السياحة الأجنبية بالغردقة، إن الحجوزات المؤكدة خلال الفترة المقبلة فى تزايد خاصة من دول أوروبا الشرقية، وإن الغردقة أصبحت تعد أبرز الوجهات للسائحين البولنديين والأوكرانيين والرومان لقضاء إجازاتهم. وأشار إيهاب شكرى، الخبير السياحى، رئيس إحدى الشركات السياحية بالبحر الأحمر، إلى أن مبادرة وزارتى الصحة والسياحة لتطعيم العاملين بالسياحة ستكون من عوامل الجذب السياحى خلال الفترة المقبلة، وستشجع السائحين على المجىء للبحر الأحمر وشرم الشيخ.