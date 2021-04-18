شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة القبطية تنعي الشهيد نبيل حبشي: «تمسك بإيمانه حتى الدم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، الشهيد نبيل حبشي الذي استشهد اليوم على يد عناصر إرهابية، تابعة لتنظيم «داعش».

ونعت الكنيسة، في بيان لها اليوم، ابنها البار نبيل حبشي سلامة الذي اختطفته عناصر تكفيرية بشمال سيناء منذ خمسة أشهر واستشهد بأيديهم بعدها، وهو ما ظهر من خلال مقطع فيديو نشرته المنصات التابعة لهذه العناصر، اليوم.

وذكر البيان: «تنعي الكنيسة الابن والخادم الأمين، تفرح بنصيبه السماوي الذي صار له في المسيح، بواسطة تمسكه بإيمانه حتى الدم».

وأكدت الكنيسة وقوفها متضامنةً مع كل مجهودات الدولة المصرية في دحض أعمال الإرهاب البغيضة، مضيفة إن هذه الأفعال تزيدنا عزمًا واصرارًا على الحفاظ على وحدتنا الوطنية الغالية.

وقال البيان: «في ذلك نحيي أبطال القوات المسلحة والشرطة المصرية»، مضيفاً: «نقدم تعازينا إلى أسرة الشهيد، وكنيسته، مصلين من أجل سلام بلادنا وازدهارها».