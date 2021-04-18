شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يبعث برقية إلى الرئيس السيسي للتعزية في ضحايا قطار طوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفادت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» بأن أمیر الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح بعث ببرقية إلى الرئیس عبدالفتاح السیسى، عبر فیھا عن خالص تعازیه وصادق مواساته في ضحایا حادث قطار الركاب الذي وقع في محافظة القلیوبیة وأسفر عن وقوع عدد من الضحایا والمصابین، سائلا المولى تعالى أن یتغمد الضحایا بواسع رحمته ومغفرته، وأن یسكنھم فسیح جناته، ویلھم ذویھم جمیل الصبر وحسن العزاء، وأن یمن على المصابین بسرعة الشفاء والعافیة.

كما ذكرت وكالة أنباء الكويت (كونا)، اليوم الأحد، أن ولى العھد الشیخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ورئیس مجلس الوزراء الشیخ صباح خالد الحمد الصباح بعثا برقیتى تعزیة مماثلتين إلى الرئیس عبدالفتاح السیسى.