شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تتابع جهود 4 محافظات في مواعيد غلق المحال والإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت وزارة التنمية المحلية، الحملات التي قامت بها محافظات سوهاج وبنى سويف والدقهلية والغربية، لمتابعة الالتزام بتطبيق المواعيد الجديدة للمحال التجارية، والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال بيان صحفي الأحد، إنه في ضوء تكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية للأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتكثيف حملات الرقابه والتفتيش على المقاهي والمحلات ووسائل المواصلات والأماكن العامه، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقايه من فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، ناشد الوزير المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازيه، والابتعاد عن التجمعات وارتداء الكمامة، حفاظا على سلامتهم.